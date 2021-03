Tom Boonen tipt kandidaat voor Parijs-Roubaix: "Ik kan je laten zien hoe het moet"

Tom Boonen is ervan overtuigd dat Geraint Thomas alles in huis heeft om Parijs-Roubaix te winnen.

De Tourwinnaar van 2018 focust zich nog steeds op de grote rondes, maar heeft in de herfst van zijn carrière wel zin om zich ook in klassiekers te laten zien. Parijs-Roubaix is daar eentje van.

Geraint Thomas sprak in zijn Cycling Club-podcast met Tom Boonen over die doelstellingen. "Je kunt Parijs-Roubaix winnen, man, je kunt Parijs-Roubaix gemakkelijk winnen", reageerde Boonen meteen.

Dit jaar is het nog niet zeker dat Parijs-Roubaix gereden wordt, het zal dus misschien ten vroegste volgend jaar zijn. “Het is zeker nog steeds dat brandend verlangen om dat nog een keer goed te doen. Hopelijk volgend jaar", reageerde Thomas daarop.

Boonen ziet het alvast helemaal zitten. "Als je klaar bent met je tweede Tourzege, moet je nog een paar jaar in de klassiekers rijden. Bel me en ik kan je laten zien hoe het moet”, reageerde Boonen nog.