Van der Poel zeker dat het in Ronde heel andere koers gaat worden: "Niet nodig om verstoppertje te spelen"

Wat zou er door het hoofd van Mathieu van der Poel gegaan zijn toen hij de streep passeerde in Waregem? Dwars door Vlaanderen is niet de gewenste generale repetitie geworden. De Ronde, dat is een heel andere koers, verzekert Mathieu.

Wat gebeurde er nu op de Knokteberg, toen Van der Poel ineens loste? "Een beetje blokkeren. Ik had voor die berg al gevoeld dat ik volledig op de limiet zat. Ik had het toen ook al in mijn oortje aangegeven dat ik echt geen goede dag had."

Ik had liever meegekoerst om te winnen

Van der Poel was dus simpelweg niet goed. Het is niet zo dat hij verstoppertje wil spelen voor de concurrentie of Dwars door Vlaanderen als een training zag. "Ik denk dat het niet nodig is om verstoppertje te spelen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik had liever meegekoerst om te winnen. Dat zat er gewoon niet in met deze benen."

Ziet Van der Poel het dan nog zitten voor de Ronde van Vlaanderen? "Jawel, het is een heel andere koers. Andere aanloop, langere koers. Dat is niet te vergelijken."