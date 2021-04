Beweging voor geloofwaardig wielrennen veroordeelt nieuw dopinggeval en voert druk op Giro-organisatie op

De positieve dopingtest van Matteo De Bonis is voor de beweging voor een geloofwaardig wielrennen, de MPCC, een doorn in het oog. Vooral zijn ploeg Vini Zabù moet het ontgelden, omdat bij de Italiaanse formatie regelmatig dopingzondaars opduiken.

De MPCC veroordeelt de schade die deze nieuwe zaak toebrengt aan het imago van het wielrennen en hekelt Vini Zabù. "De ploeg, die sinds 2009 in het peloton zit, heeft 9 dopinggevallen gekend in 12 jaar. Het zijn altijd dezelfde gekende producten die gebruikt worden."

SCHORSING(?)

Vini Zabù rijdt in principe ook de Ronde van Italië, al is dat door de positieve dopingtest van De Bonis onzeker. "In 2016 heeft de MPCC de UCI overtuigd om zijn regels te verstrengen en een schorsing van 15 tot 45 dagen mogelijk te maken voor ploegen met minstens 2 dopinggevallen in 12 maanden. Als de UCI zo'n schorsing oplegt, zal Vini Zabù de Giro missen, een koers waar het opnieuw een wildcard voor kreeg."

De MPCC wijst hiervoor ook naar RCS, de Giro-organisator. "De ploeg wordt al sinds 2009 door dezelfde mensen geleid en toch vertrouwen bepaalde organisatoren hen nog altijd. We hopen dat RCS in de toekomst zijn verantwoordelijkheid zal nemen."