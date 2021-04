Gaat de Ronde om het jaar van startplaats wisselen? "Zijn het idee genegen, maar staan open voor alle opties"

Keert de Ronde van Vlaanderen binnenkort terug naar Brugge? De ambitie is er in het 'Venetië van het Noorden' om de Ronde opnieuw te verwelkomen, maar Antwerpen wil de koers ook niet loslaten. De twee steden zijn bereid om elk om het jaar de start van de Ronde te organiseren.

Wat denken ze daar bij Flanders Classics van? "Wij hebben notie van dat voorstel en zijn het, eerlijk gezegd, wel genegen. Maar in deze covidtijden zijn wij nu eerder van dag tot dag bezig om zo goed en veilig mogelijk de koers van zondag te organiseren. We hebben nog even richting volgend jaar, maar we staan echt open voor alle opties", stelt CEO Tomas Van Den Spiegel bij Sporza.

"We zijn blij dat er interesse is en dat het prestige van de Ronde door 2 belangrijke steden naar waarde wordt geschat", zegt Van Den Spiegel. Al kan eigenlijk dus nog alles. "Het blijft de Ronde van Vlaanderen. Ik noem dat altijd onze grootste feestdag. We moeten een aantal afwegingen maken. Los van hoeveel er betaald wordt, moet voor ons het verhaal ook kloppen. En met Brugge in het verleden en Antwerpen nu hebben we dat verhaal."

AANTAL WEKEN WACHTEN OP BESLISSING

Is er concurrentie van nog andere steden? "We houden voorlopig nog even overal de boot af en zijn op dit moment niet in gesprek met andere steden of bezig met andere opties. We zullen alles eens naast elkaar leggen, maar willen ook niet te lang wachten met de beslissing van de volgende startplaats. Dat kan toch nog enkele weken tot een paar maanden duren."