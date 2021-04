Waarom het zondag wél raak zal zijn voor Wout van Aert (en het ook tijd is dat hij oogst wat hij al maanden aan het zaaien is)

Vorig jaar week de Ronde van Vlaanderen door het coronavirus uit naar het najaar (18 oktober), nauwelijks vijf en een halve maand later is het alweer zover. In de tussentijd is echter veel gebeurd.

Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel en Wout van Aert worden al een tijdje 'De Grote Drie' genoemd in en rond het peloton. De eerste werd wereldkampioen eind vorig jaar, de twee andere gingen met twee naar de streep voor een machtige sprint in de Ronde van Vlaanderen.

Wat het dit jaar in het voorjaar gaat geven? Dat weten we niet. Maar het is duidelijk dat na het veldritseizoen Wout van Aert alvast een paar interessante keuzes heeft gemaakt. Dat maakte dat hij in het begin van het nieuwe seizoen nog niet top was.

© photonews

In diverse koersen had het zomaar gekund, maar de absolute topvorm ontbrak nog om opnieuw de Strade Bianche of Milaan - San Remo te winnen. In de E3-prijs botste hij dan weer op zijn limieten na heel stevig aanvalswerk.

Dat - en het overslaan van het openingsweekend in Vlaanderen - zijn allemaal stapjes in de ontwikkeling naar een echte topprestatie. Als we Michel Wuyts mogen geloven, dan zullen we zondag de beste WVA tot dusver zien (lees het HIER nog eens na).

Revanche?

Of dat ook effectief het geval zal zijn? Dat kan je nooit met 100% zekerheid zeggen. Er is ook nog zoiets als pech vermijden, eventuele teamtactieken en gekke situaties die kunnen ontstaan in de koers en dergelijke meer.

Maar de vorm in Gent - Wevelgem doet alvast het beste vermoeden wat betreft de vormcurve. Volgens de bookmakers staat VDP nog een trapje hoger in de pikorde, maar het ziet er naar uit dat van Aert geen tweede keer wil geklopt worden door zijn grote rivaal.