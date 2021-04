Welke jonge talenten moet u in de gaten te houden in de Ronde van Vlaanderen? Een overzicht

Op zondag 4 april is het zo ver. Dan staat de Ronde van Vlaanderen op het programma. Uiteraard wordt er vooral naar de grote drie gekeken, maar er zijn ook enkele jonge talenten die maar al te graag hun neus aan het venster willen steken.

Stefan Bissegger

Een renner die dit seizoen al indruk heeft gemaakt, is de 23-jarige Zwitser Stefan Bissegger. De renner moet het vooral van zijn tijdritspecialiteiten hebben, want in Parijs-Nice won hij verrassend de tijdrit (was de derde etappe) waardoor hij ook meteen de nieuwe leider werd. Ook in de UAE Tour maakte hij indruk en eindigde hij tweede in de tijdrit. Door de mindere prestaties van zijn kopman Alberto Bettiol dit seizoen krijgt Bissegger zo misschien wel de kans om zich te tonen in het Vlaamse wielermonument.

© photonews

Quinn Simmons

De 19-jarige Quinn Simmons is dit seizoen helemaal aan het ontbolsteren. In 2019 werd de Amerikaan nog wereldkampioen bij de junioren, maar wat vorig jaar zijn doorbraak moest worden, eindigde in mineur. Hij werd namelijk geschorst door Trek-Segafredo voor enkele verkeerde opmerkingen op sociale media.

Dit seizoen is hij dus helemaal terug en in de Strade Bianche maakte Simmons al indruk door de beste renners te volgen en vlot mee te kunnen in de kopgroep. Een lekke band zorgde er echter voor dat zijn kansen op een top 10-plaats waren gaan vliegen en uiteindelijk moest de jonge Amerikaan tevreden zijn met de 54e plaats. In de Ronde van Vlaanderen zal Simmons ongetwijfeld voor Stuyven en Pedersen moeten rijden, maar toch is het uitkijken voor dit jonge talent.

Jake Stewart

Ook de 21-jarige Jake Stewart is een man om in de gaten te houden. Hij heeft al laten zien dat hij beschikt over een goede sprint en ook in het klassieke werk kan hij duidelijk zijn mannetje staan. Zo eindigde hij in de Omloop op een knappe tweede plaats en in Nokere Koerse werd hij zesde. Daarnaast eindigde hij ook in drie ritten in de Ster van Bessèges in de top 10 en mocht hij de jongerentrui mee naar huis nemen. Aangezien ze bij Groupama-FDJ niet echt een kopman hebben buiten Stefan Küng, lijkt Stewart zijn eigen kans te mogen wagen in de Ronde van Vlaanderen.

© photonews

Tom Pidcock

Niet dat deze renner nog voorgesteld moet worden, maar ook Tom Pidcock kunnen we nog bij de jonge talenten rekenen. De renner van Team INEOS Grenadiers maakte al furore in dit voorjaar met een derde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne en een vijfde plaats in de Strade Bianche. In Milaan-San Remo kwam hij er niet echt uit, maar wel werd duidelijk dat de Britse wielerformatie volop in het jonge talent gelooft. Zo is de kans ook groot dat Pidcock als kopman zal starten in het Vlaamse wielermonument.

© photonews

Samuele Battistella

Een naam die misschien minder bekend in de oren zal klinken, is die van Samuele Battistella. De 22-jarige Italiaan werd in 2019 nog wereldkampioen bij de U23. Hij eindigde er voor renners als… Bissegger en Pidcock. Een groot talent dus, maar bij Astana lijken ze in de Ronde vooral op Fuglsang en Loetsenko in te zetten. Daarnaast nam Battistella vorig seizoen al deel aan de Ronde, maar toen reed hij de wedstrijd niet uit. Kan hij dit jaar wel verrassen?