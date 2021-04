Dwars door Vlaanderen brengt Van der Poel niet van de wijs: "Voorgaande koersen weinig met zondag te maken"

Hoewel Van der Poel zelf aangeeft iets minder fris te zijn, baart wat in Dwars door Vlaanderen gebeurde hem geen zorgen. Dat vertelt Van der Poel in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen, waar hij hoopt voor het tweede jaar op rij te kunnen winnen.

Enigszins een tegenstelling. Het heeft er mogelijk mee te maken dat het gevoel op de fiets sinds woensdag weer beter is. "Ik voelde me wel oké de voorbije dagen. Het was de eerste keer dat we met die warmte te maken kregen. Ik heb veel andere renners rondom mij er ook over horen praten die er last van hadden. We moeten ons daar niet echt op vast pinnen. Ik was zeker niet de enige die een slechte dag had."

In de Ronde van Vlaanderen kan het weer een heel ander verhaal worden. "Het is niets om mij zorgen over te maken met het oog op zondag." Was er nog iets anders dat hem in Dwars door Vlaanderen dwars zat? "Het was vooral die warmte die mij parten speelde. Het was nog wel maar 25 graden, maar het was een heel verschil met de temperatuur voordien."

TOTAAL NIEUWE WEDSTRIJD

Heeft Van der Poel dan wel lessen kunnen trekken, bijvoorbeeld over de tegenstand? "Ik heb niet echt iets geleerd. Iedereen heeft een andere aanpak met het oog op de Ronde, andere trainingen ook. Dat is een totaal nieuwe wedstrijd. De voorgaande wedstrijden hebben mijn insziens zeer weinig met zondag te maken."