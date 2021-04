Lampaert tevreden met datum Parijs-Roubaix en verandering van temperatuur geeft hem moed: "Het is in ons voordeel"

Op de kans om Parijs-Roubaix te winnen, is het nog even wachten voor Yves Lampaert. Die had het zelf na Dwars door Vlaanderen over de aanpassing aan de plotse temperatuurstijging. Inmiddels is het alweer een pak frisser dan vorige woensdag.

Het is dus weer een aanpassing, maar dan eerder in de andere richting. De voorspelling is dat het zondag in aankomstplaats Oudenaarde niet warmer zal worden dan 12 graden Celsius. Wetende dat de mannen in Antwerpen reeds om 10 uur van start gaan, zal het frisjes aanvoelen.

"Het is in ons voordeel dat het een beetje kouder zal zijn", denkt Yves Lampaert. "We zijn allemaal sterke jongens, die het ook gewend zijn om in slecht weer te koersen. We zullen terug op onze manier van rijden hanteren zoals we die we gewoon zijn. Het zal zondag meer zijn zoals het in de E3 was." Dat belooft alvast.

De ASO heeft een goede beslissing genomen

Ook over het uitstel van de Helleklassieker moest Lampaert het nog even hebben. "Er is een goede datum gevonden voor Parijs-Roubaix. De ASO heeft een goede beslissing genomen. Het is nu wel alles op de Ronde. Er is geen tweede kans. Je kunt niet nog een fout gaan herstellen. Het komt aan op die ene zware koers, maar dat geldt voor het hele peloton."