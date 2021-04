Tom Boonen komt nog eens terug op het verhaal van zijn comeback: "Ik was er echt mee bezig, maar..."

Stel u voor dat we Tom Boonen nu opnieuw actief in een wedstrijdshirt hadden gezien. Zijn comeback was toch een item die de wielerwereld even bezighield. Begin vorig jaar geraakte bekend dat Boonen daarmee in het hoofd zat. De timing zat echter verkeerd.

In La Dernière Heure komt Boonen er nog een keer op terug en geeft de wielerkampioen aan hoe ernstig het was. "Er was nog niets beslist, maar ik was er echt mee bezig. Ik had zelfs opnieuw contact met de mensen van de Universiteit van Leuven, met wie ik werkte voor mijn fysieke voorbereiding. Zo deed ik daar meestal mijn stresstests."

Daar stonden ze wel met enige scepsis tegenover zijn plannen. "Ze fluisterden me in dat het onmogelijk zou worden om opnieuw een goed niveau te halen. Het was spannend om te ontdekken of dat toch kon." Dat was de voornaamste reden waarom de ex-renner het wou doen, om te zien hoe moeilijk het was om op latere leeftijd enig niveau te halen.

NIET HET GOEDE MOMENT

Tot een antwoord op die vraag is Boonen niet gekomen. Met dank aan de coronacrisis. "Toen begon de pandemie en zag ik ploegen stoppen. Het was dus echt niet het moment om eraan te beginnen."