Geweldig nieuws voor Belgische renner van Alpecin-Fenix: hij wordt vader!

Louis Vervaeke en zijn vriendin Astrid verwachten een kindje. De 27-jarige Belg maakte het nieuws zelf bekend via Twitter. "Ik zal nooit de koning van de selfies zijn, maar dat kan me niet schelen. Het enige wat ik wil zijn is een koning van een vader. Echt trots om aan te kondigen dat Astrid en ik in augustus een zoontje verwachten", aldus Louis Vervaeke.

I will never be a king of selfies... but I don’t care. Because the only thing I want is to be is a king of a dad.

Really proud the announce that Astrid and I expecting a little boy in August. #loveasco +1 pic.twitter.com/hBrDMdYRhr