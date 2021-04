Hekkensluiter van Ronde reed op één na alle Belgische wedstrijden: "Ik hou van jullie koersen"

Damien Gaudin eindigde de Ronde van Vlaanderen als allerlaatste, op 13 minuten van winnaar Asgreen.

Gaudin ligt alvast niet wakker van zijn laatste plaats. “Het is de schuld van iedereen die achter mij zat. Die hebben blijkbaar opgegeven”, zegt Gaudin aan HLN. “Ik had er echt geen benul van dat onze groep de laatste was. Nu, geen probleem. Ik ben dik tevreden over mijn Tour des Flandres.”

Een raar standpunt, als je de laatste bent. “Ik heb mijn werk gedaan voor onze kopman, Anthony Turgis. Bidons halen, hem uit de wind houden... Tot de tweede keer Oude Kwaremont heb ik gedaan wat ik kon. Daarna zat mijn Ronde erop. Ik moest alleen nog naar de streep rijden. En zoals jij in de uitslag hebt gelezen: dat heb ik netjes gedaan.”

Gaudin reed alle Belgische koersen, behalve Kuurne-Brussel-Kuurne. “ C’est juste. En dan plak ik er woensdag de Scheldeprijs nog aan vast. Ik hou van jullie koersen. Met Parijs-Roubaix erbij zijn het de schoonste van de hele wereld. Ik kom uit de streek van de Loire. Bij ons zie je nog wel eens een mooi kasteeltje. Maar die hellingen, smalle baantjes en kasseien van jullie, daar kan niets tegenop.”