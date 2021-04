Ineos geeft update over Richard Carapaz na valpartij

De aanloop naar zijn grotere doelen later dit seizoen loopt voor Richard Carapaz niet de hele tijd om wieltjes. In de Ronde van het Baskenland is de Ecuadoriaan ten val gekomen. Zijn ploeg Ineos kan wel melden dat er geen breuken vastgesteld werden.

Omdat hij later aan het seizoen begonnen is dan vele andere renners, is het voor Carapaz nog opbouwen naar zijn beste vorm. Dat probeerde hij in de Ronde van Catalonië te doen door te werken voor zijn ploegmaats en in de Ronde van het Baskenland is het de betrachting om die extra stap te zetten.

Helaas, net toen de tweede rit volop aan het losbreken was, kwam Carapaz ten val. Hij was nadien wel nog in staat om de etappe uit te rijden en finishte als 59ste op 1'49" van ritwinnaar Aranburu. Uiteraard liet Ineos Carapaz na de rit onderzoeken.

An update on @RichardCarapazM following his crash at #Itzulia2021.



He has suffered some bruising after a painful fall but thankfully no fractures 👍 #FuerzaRichie pic.twitter.com/e4YCMBSwpK — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 6, 2021

In een update bevestigt Ineos dat Carapaz door de pijnlijke val enkele schaafwonden heeft opgelopen, maar van breuken is er gelukkig geen sprake.