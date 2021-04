Jumbo-Visma gaat de Tour rijden met aangepast shirt: ook uw naam kan er als fan op komen

Wanneer Jumbp-Visma straks opnieuw probeert de Tour te winnen, doet het dat met een aangepast shirt. Bij dit project zet de Nederlandse formatie fel in op supportersparticipatie. Fans kunnen niet enkel het ontwerp kiezen, ook hun namen kunnen op het shirt komen te staan.

Het is op vraag van de ASO en de UCI dat Jumbo-Visma de Tour met een aangepast shirt gaat rijden. Het overwegend gele shirt van Jumbo-Visma zou nogal lijken op de leiderstrui, die in de Tour uiteraard ook geel is, vandaar de naam 'le maillot jaune'.

Om te bepalen welk shirt de renners om hun schouders krijgen, doet Jumbo-Visma beroep op de wielerliefhebber. Samen met partner AGU heeft de ploeg wel al drie designs geselecteerd. Uit die drie keuzes kunnen wielerliefhebbers dan hun favoriete shirt aanduiden. Dat kan van 7 tot en met 15 april op de website onsshirt.teamjumbovisma.nl.

SNEL AANSCHAFFEN = JE NAAM OP HET SHIRT

Op elk van die drie designs is er plek gereserveerd om ook de namen van de fans te zetten. De namen van de personen die de verkozen tenue aanschaffen tussen 19 en 27 april komen ook op het uiteindelijke Tour-shirt terecht. Zo rijden de fans als het ware mee de Tour met hun favoriete renners.