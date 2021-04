Kasper Asgreen is blij dat hij nog niet eerder had bijgetekend bij Deceuninck-Quick-Step: "Nu zal het een ander gesprek worden"

Blijft Kasper Asgreen volgend seizoen bij Deceuninck-Quick-Step? De Deen lijkt zelf alvast te willen blijven, maar toch is hij tevreden dat hij nog niet eerder had bijgetekend. Nu hij de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen, lijkt hij op betere contractvoorwaarden te hopen.

Heel wat ploegen zouden interesse tonen in Kasper Asgreen, maar zoals u HIER kan lezen, zou de Deen graag zelf bij Deceuninck-Quick-Step blijven. Bij Feltet.dk. lijkt Asgreen wel aan te geven dat hij betere contractvoorwaarden wil nu hij de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen.

Hij is dan ook tevreden dat hij nog niet eerder had bijgetekend bij de Belgische wielerformatie. "Er is de laatste weken wat afgepraat, dus ik denk dat het een geluk is dat ik niet heb getekend. Nu zal het waarschijnlijk een ander gesprek worden", legde Asgreen uit.