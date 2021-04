Klimmers opnieuw aan zet in Ronde van het Baskenland: zorgt slotklim voor veranderingen in het algemeen klassement?

Er moest de voorbije dagen al heel wat geklommen worden in de Ronde van het Baskenland en het is vandaag niet anders. Zo staan er opnieuw enkele beklimmingen op het programma en krijgen de renners ook een slotklim te verwerken.

De renners in de Ronde van het Baskenland trekken vandaag van Amurrio naar Ermualde. Het is een etappe van 167.7 kilometer en onderweg moeten de renners over twee beklimmingen van derde categorie en eentje van tweede categorie.

Toch lijkt vooral de finale opnieuw zeer zwaar te worden, want er staat opnieuw een slotklim op het programma. Roglic staat voorlopig aan de leiding in het algemeen klassement, maar met renners als Pogacar en Aranbaru zijn er kapers op de kust. Houdt Roglic stand? Antwoord deze namiddag.