Philipsen erg fier na eerste zege voor Alpecin-Fenix en gaat dit jaar Tour rijden: "Fantastisch om zo'n lead-out te hebben"

Jasper Philipsen mocht het uitschreeuwen in Schoten. Een keer tweede was hij al in Brugge-De Panne. In de Scheldeprijs had Philipsen de hoofdvogel afgeschoten. Zijn eerste zege voor zijn nieuwe ploeg is het, en op wat voor een manier.

"Dit is een mooie overwinning. Ik ben er enorm fier op. Er stonden hier veel goede sprinters aan de start. Het geeft veel vertrouwen om hen te verslaan", zegt een stralende Philipsen in het flashinterview. Rickaert en De Bondt brachten hem op het perfecte moment. "Het is echt fantastisch om zo'n lead-out te hebben. We konden niet beter doen dan we nu hebben gedaan."

REKENING HOUDEN MET BENNETT

Bij Deceuninck-Quick.Step leken ze vooral de kaart Cavendish te sprinten, ook al eindigde die uiteindelijk net achter Bennett. In elk geval: Philipsen bleef beiden voor en daar draait het uiteindelijk om. "We hadden altijd gedacht dat Bennett zou sprinten. Ik weet natuurlijk niet hoe zijn zich voelde, maar we hielden vooral rekening met Bennett."

Met wat meeval had Alpecin-Fenix er met Tim Merlier nog een belangrijke pion bij gehad voorin. "Het was ongelukkig dat Tim letterlijk wegviel. Anders had hij er nog bijgezeten in de finale en hadden we nog een tweede snelle man om naar de meet mee te gaan. De ploeg wilde hier graag scoren en ik ben blij dat ik het kon afmaken."

WEINIG SNELLE MANNEN VERRAST

Het is een waaiereditie geworden, deze 109de Scheldeprijs. "Op een gegeven moment had ik niet gedacht dat het uiteen gereden zou worden, want het was wind in de rug. Op een bepaald ogenblik stond de wind dan toch goed. Bijna alle snelle mannen waren op de afspraak. Ik denk niet dat er veel zich laten verrassen hebben."

Deze snelle benen kan Philipsen misschien wel nog vaker tonen dit seizoen. Mogelijk zelfs op het hoogste niveau. "Ik ga nog naar Turkije en dan zullen we ook eens kijken richting de volgende wedstrijden, maar normaal staat de Tour wel op mijn programma."