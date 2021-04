Wielrenster moet noodgedwongen forfait geven: "Ik voelde me niet goed in mijn vel in Vlaanderen"

De Nederlandse Ellen van Dijk moet forfait geven voor de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race. Ze liet op Instagram weten dat ze een coronabesmetting opliep.

De 34-jarige wielrenster van Trek-Segafredo liet het nieuws zelf op haar Instagrampagina weten. "Ik ben blij met het uitstel van Parijs-Roubaix", schrijft van Dijk op haar Instagrampagina. "Ik sta een poosje aan de kant omdat covid mij te pakken heeft gekregen. Ik voelde me niet goed in mijn vel in Vlaanderen en werd daarna ziek."

Daardoor mist ze de twee volgende koersen"Tot dusver heb ik alleen normale griepverschijnselen, dus hopelijk zit ik snel weer op de fiets. Geen Brabantse Pijl of Amstel Gold Race voor mij", klinkt het. De Nederlandse heeft er nog geen al te best seizoen op zitten, maar hoopt dat ze snel weer beter is.