Jakobsen door vele collega's weer welkom geheten, ook door Evenepoel: "Je hebt zwaarste gevecht al gewonnen"

Een mooi bericht kwam er onder andere van Nathan Haas, de Australiër van Cofidis. "Ik zat achter de val in de Ronde van Polen en had het nadien mentaal moeilijk met het wielrennen. Fabio Jakobsen terug zien koersen was enorm inspirerend."

I was behind that crash in Poland, and honestly, I really struggled mentally afterward whilst racing. It was horrific and very emotional.

Seeing @FabioJakobsen racing again today was beyond inspiring and already wins my vote for best rider of 2021 for showing such resilience 🙌