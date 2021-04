De Bondt stelt drietand Alpecin-Fenix zonder Van der Poel voor: "We achten ons zeker niet kansloos zonder Mathieu"

Mathieu van der Poel was de voorbije twee jaar telkens goed voor het podium in de Brabantse Pijl. De Nederlandse kampioen is er dit jaar afwezig, daarom gingen we voor een babbel met de Belgische kampioen, Dries De Bondt. Die kan misschien zelf nu eens zijn duivels ontbinden.

Is het een nieuw seizoensdeel voor Alpecin-Fenix nu Mathieu van der Poel op de mountainbike is gesprongen? "Neen, het is een beetje de overgang van de Vlaamse naar de Waalse klassiekers. Dat Mathieu er niet bij is, zorgt er voor dat we geen uitgesproken kopman hebben. Maar ook dat de jongens die al een heel jaar in de schaduw van Mathieu staan eens kunnen proberen aan zichzelf te denken."

Hoe zit het dan precies met de rolverdeling? "We starten met een drietand Petr Vakoč - Kristian Sbaragli - ikzelf. Ik denk dat er ook mooie kansen zullen zijn voor de jongens die net onder Mathieu staan." Vakoč is een renner, die de koers ook al op zijn erelijst heeft staan, maar over wie de laatste tijd relatief weinig gesproken wordt. "Vakoč gaat samen met mij en Kristian proberen om zo dicht mogelijk te eindigen."

BIJNA 30 HELLINGEN

De ervaring van de Tsjech in de Brabantse Pijl kan wel van pas komen. "Hij is al eens tweede geweest en heeft al eens gewonnen. Hij weet dus hoe het moet. We achten ons zeker niet kansloos zonder Mathieu." Dat is maar goed ook, want een makkelijke wedstrijd is het zeker niet. "Als je naar het roadbook kijkt, kan je de hellingen tellen. Dat zijn er bijna dertig en ze zijn allemaal niet van de poes."

Over de heraangelegde Moskesstraat was vooraf al veel te doen. "Nu de Moskesstraat er vier keer in ligt, gaat het zeker pijn doen in de laatste twee ronden. De hellingen zijn eigenlijk allemaal wel redelijk oké, maar in de finale volgen ze zeer kort op mekaar. Op de laatste helling ga je dat wel voelen."