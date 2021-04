Grote teleurstelling bij Vincenzo Nibali na valpartij: "Na mijn operatie begin ik aan de moeilijke weg om de start van de Giro te halen"

Vincenzo Nibali wilde met ambitie afzakken naar de Giro, maar het is na vandaag helemaal niet zeker of de Italiaan wel aan de start van de grote ronde gaat geraken. Hij heeft op training namelijk zijn rechterpols gebroken.

De klassementsrenner had een emotioneel bericht klaar op Twitter. "Ik heb moeite om de woorden te vinden om het grote verdriet dat ik voel te beschrijven, maar ik moet het aanvaarden. Na mijn operatie morgen begin ik aan de moeilijke weg om de start van de Giro te halen. Dit is het doel en ik zal het onmogelijke doen om het te halen", aldus Nibali.

I am struggling to find the words to describe the huge sorrow I feel. But this is the verdict I have to accept.⁰Tomorrow I'll have surgery and then I'll start the difficult path to try to be at the start of the Giro. This is the goal and I will do the impossible to hit it 💪🦈 pic.twitter.com/d3NUMpAF1H