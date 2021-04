Vijf landgenoten in omvangrijke kopgroep Brabantse Pijl

De Brabantse Pijl is onderweg en er heeft zich een kopgroep van negen renners gevormd. Er zitten maar liefst vijf landgenoten bij, want Brent Van Moer, Jordi Meeus, Kevin Van Melsen, Ludovic Robeet en Julian Mertens zitten in de vlucht.

Er is een omvangrijke kopgroep gevormd in de Brabantse Pijl. Vooral onze landgenoten lijken zich te willen laten zien, want er zitten maar liefst vijf Belgen in de vlucht van de dag. Het gaat om onder meer Brent Van Moer en Jordi Meeus. Julian Mertens, Ludovic Robeet en Kevin Van Melsen zijn de andere landgenoten in de kopgroep. De vlucht wordt verder aangevuld met de Noorse renners Andreas Leknessund en Anders Skaarset en de Fransmannen Bryan Coquard en Emmanuel Morin.