Winnares Ronde van Moeskroen spurt nu ook naar de overwinning in Valencia

De eerste editie van de Ronde van Moeskroen lijkt een jong talent helemaal gelanceerd te hebben. De 21-jarige Chiara Consonni pakte daar de eerste profzege uit haar carrière. Inmiddels heeft ze haar aantal overwinningen al verdubbeld.

Zondag was Consonni immers ook de beste - en vooral de snelste - in de Vuelta CV Feminas, een eendagskoers in Spanje. De vrouwen reden van Paternas naar Valencia en legden zo een afstand van 91,2 kilometer af. Op het vlakke parcours was een massasprint onvermijdelijk.

4 ITALIAANSE DAMES IN TOP 5

De dames met de snelle benen mochten zich dus klaar houden om met een snelle sprint uit te pakken in de straten van Valencia. Niemand deed dat beter dan Chiara Consonni. Zij was één van de vier Italiaanse rensters die in de top vijf eindigden.

Ook nummer twee Barbara Guarischi is een landgenote van Consonni. De derde en laatste podiumplek was voor de Française Elodie le Bail.