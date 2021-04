UCI spreekt zich na tweede dopinggeval in een jaar uit over Vini Zabù en legt sanctie vast

Vini Zabù is momenteel niet actief, want het trok zichzelf na een nieuw dopinggeval voorlopig terug uit competitie. Inmiddels heeft ook de disciplinaire raad van de UCI zich over de zaak gebogen. De UCI legt de Italiaanse ploeg een schorsing van dertig dagen op.

De positieve dopingtest van De Bonis betekende dat voor de tweede keer in twee maanden een renner van Vini Zabù schijnbaar gezondigd had tegen de dopingregels in het wielrennen. De UCI kan in zo'n geval een ploeg schorsen voor een periode tussen 15 en 45 dagen. De UCI heeft gekozen om voor een termijn juist in het midden te gaan: 30 dagen. Het is een schorsing met terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat deze geldt vanaf 7 april, omdat Vini Zabù op die dag besliste om zichzelf uit competitie te nemen. SCHORSING EINDIGT NET VOOR START GIRO De schorsing loopt af op 6 mei, twee dagen voor de start van de Giro. Vini Zabù heeft echter de wildcard die het verkregen had voor de Giro reeds afgestaan.