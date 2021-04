Hermans realistisch en heeft 1 grote topfavoriet: "Ik denk dat je tweede kunt worden als je bij hem in de buurt blijft"

Hou tijdens de Waalse Pijl Quinten Hermans al in het oog. In een klimklassieker? Jawel, want Hermans reed al een prima Ronde van het Baskenland en finishte in de top twintig in de Amstel Gold Race. Al heeft hij daardoor zijn realisme nog niet verloren.

Het was wel de betrachting om er vanaf zijn eerste koersdag op de weg te staan. "Het eerste deel van mijn wegseizoen is niet superlang. Dat gaat maar tot na de Giro. In de Giro is het ook een beetje ritten kiezen. Ik had maar een beperkt aantal kansen om mij te laten zien. Ik vind dat ik daar voorlopig in geslaagd ben, maar er mag nog wel één uitschieter bijkomen."

Die kan er dan misschien komen in de Waalse Pijl. "Ik denk dat de verwachtingen niet al te hoog liggen. Als je de deelnemerslijst bekijkt, ben ik maar een kleine garnaal." Hermans heeft in de Ronde van het Baskenland al gereden tegen renners à la Roglińć en Gaudu - de wereldtop zeg maar. "Die jongens zijn echt indrukwekkend. Ik verschiet echt van hun niveau en het gemak waar ze mee rijden."

TOPPERS GAAN EXTREEM SNEL

Daarom ook dat Hermans het grote plaatje voor ogen blijft houden. "Het gaat echt niet simpel zijn voor mij om mij daar bij aan te sluiten. Wij hebben wel een ambitie met de ploeg en gaan die proberen waar te maken. Mijn job is eigenlijk om zo lang mogelijk te volgen. Het klinkt allemaal wel gemakkelijk, maar die jongens gaan echt extreem snel. Het probleem is dat dat in elke bus gezegd wordt."

Bij Intermarché-Wanty-Gobert hebben ze nog een extra reden om goed voor de dag te komen. "We zitten hier in Wallonië, de thuisbasis van onze sponsor. Die willen ook wel de renners in beeld zien. Als wij voor een uitslag willen gaan, zal dat zijn door niet te attractief te koersen en met zoveel mogelijk jongens bijeen te blijven."

AANKOMST OP LIJF VAN PIDCOCK GESCHREVEN

Wellicht wordt het een andere aanpak. "We gaan anticiperen en koers maken, maar natuurlijk wel 1 iemand sparen voor de laatste keer de Muur." Heeft Hermans een favoriet? "Ik denk dat er 1 iemand bovenuit steekt. Pidcock heeft in de Amstel en de Brabantse Pijl laten zien dat hij echt supergoed is. Dit is een aankomst is die 100 procent op zijn lichaam geschreven. Ik denk dat je tweede kunt worden als je bij hem in de buurt blijft."