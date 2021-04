Wout van Aert geniet na sterk voorjaar van daguitstap met Sarah en hun zoontje

De riem mag er even af bij Wout van Aert. De winnaar van Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race was in nagenoeg elke wedstrijd dit voorjaar competitief. Met winst in de Amstel eindigde die periode voor Van Aert ook op een climax.

Nu is het even tijd voor andere dingen voor de wielrenner van Jumbo-Visma. Op de Instagrampagina van zijn echtgenote Sarah De Bie onthult een foto dat Wout van Aert met Sarah en hun zoontje Georges op daguitstap is geweest. Het is ook bekend naar welke plek. Het gezin maakte er een citytrip naar Brugge van. Op de foto is te zien hoe Wout van Aert zijn zoon in zijn armen houdt. Vrouwlief Sarah is alvast fan van de foto. "Je doet mijn hart overslaan", schrijft ze erbij. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sarah De Bie (@debiesarah)