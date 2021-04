Paul Van Den Bosch verklaart de keuze van Evenepoel, Bernal en Roglič

Remco Evenepoel, Egan Bernal en Primož Roglič hebben allen dezelfde opvallende keuze gemaakt: ze bereiden zich voor op een grote ronde zonder voorbereidingskoers. Niet onlogisch, zo stelt sportcoach Paul Van Den Bosch. Hij legt uit wat hun motivering hiervoor is.

In het geval van Evenepoel werd de focus door zijn revalidatie verlegd naar de Giro. Al was die er toch ook snel bij om te beslissen om niet toch nog een voorbereidingskoers in te lassen. Bij Bernal en Roglič is het zeker een bewuste keuze. Roglič gaat zelfs twee maanden lang geen wedstrijd rijden. Ze zoeken alle drie hun heil in hoogtestages.

Nochtans was er ooit een theorie die zei dat renners zonder wedstrijdritme geen koers konden winnen. "Maar dat was toen de wetenschap in het wielrennen in zijn kinderschoenen stond", nuanceert Van Den Bosch bij Sporza. Gerichte training is volgens hem de sleutel. Hij ziet vier grote beweegredenen om de keuze te maken waar de hierboven genoemde renners voor opteren.

MEER CONTROLE

Ten eerste de controle. "Op training heeft men alles veel meer onder controle. Op training kan je specifieker gaan werken zodat je als renner veel gerichter klaargestoomd wordt voor je grote ronde. Naast je trainingsintensiteit heb je ook meer controle over de recuperatie van de renner zodat je op lange termijn meer rendement kan halen uit elke inspanning", legt Van Den Bosch uit.

© photonews

Wedstrijden kunnen tegenwoordig ook gesimuleerd worden. "Met je vermogensmeter kan je data verzamelen die je kan gebruiken om gerichter te trainen én wedstrijdsituaties nagenoeg perfect te simuleren." Beweegreden nummer drie is het opzoeken van frisheid. "Het is niet onlogisch dat renners nu van het competitietoneel verdwijnen op zoek naar "frisheid.""

HARD TRAINEN EN FRISSER BLIJVEN

Als ze die vinden, hebben ze het beste van twee werelden. "Op stage kan je met je vermogensmeter meten welke tol je inspanningen dag na dag vergen. Die waarden worden dan keurig ingebouwd in een trainingsschema. Zo kan je elke training opnieuw voor 100% laten renderen. Je kan dus heel hard trainen, maar tegelijkertijd ook frisser blijven."

Al is dat niet enkel een fysiek verhaal: mentale frisheid vinden is beweegreden nummer vier. "Frisheid is enerzijds fysiek, maar anderzijds ook een mentale kwestie. Ook dat heb je beter in de hand op een trainingsstage. Op training kan je daar beter op inspelen. Je hebt er veel minder prestatiedruk omdat je niet steeds beter moet zijn dan al je tegenstanders."