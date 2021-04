Tom Pidcock lacht met zijn eigen val in Waalse Pijl: "Vergeten hoe hard de wegen zijn in vergelijking met modder"

Tom Pidcock werd genoemd als één van de topfavorieten voor de Waalse Pijl, na zijn zege in de Brabantse Pijl en zijn tweede plek in de Amstel Gold Race. De revelatie van het voorjaar eindigde zesde op de Muur van Hoei. Hij had ook al krachten verspeeld door terug te keren na een val.

Pidcock was in dezelfde valpartij betrokken als Stan Dewulf. De Belg van AG2R stapte uit de koers, Pidcock deed wel nog verder en nam zijn plek in het peloton weer in. Zo verschoot hij wel al één van zijn pijlen. Niet onlogisch dus dat hij dat tikkeltje extra op de Muur tekort kwam.

Pidcock verliest er alleszins zijn humor niet door. De Ineos-renner verwijst ook nog even naar zijn veelzijdigheid en naar zijn achtergrond als veldrijder en mountainbiker. "Ik was vergeten hoe hard de wegen zijn in vergelijking met de modder", lacht Pidcock in een tweet.

Feel like I’ve been hit by a bus today. I’ve forgotten how hard roads are in comparison to mud 💩😂 pic.twitter.com/TzdDXw66ec — Tom Pidcock (@Tompid) April 22, 2021

In elk geval is het wel duidelijk: de klap op de Waalse wegen was wel aangekomen. "Ik voel me alsof ik ben aangereden door een bus", aldus de 21-jarige Brit.