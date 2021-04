'Hoopgevend nieuws voor talentrijke Belg na val in Luik-Bastenaken-Luik'

Het was even schrikken afgelopen zondag toen een talentrijke Belg viel in Luik-Bastenaken-Luik. Ondertussen is er meer nieuws.

Het zou allemaal meevallen met Louis Vervaeke. De 27-jarige Belg viel in Luik-Bastenaken-Luik en even was er toch vrees voor breukjes of andere zware blessures. Schaafwonden Maar volgens Het Laatste Nieuws valt alles mee en zou het enkel om schaafwonden gaan aan de armen en benen. De toekomstige doelen van Vervaeke komen op die manier normaal gezien niet in het gedrang, een opsteker voor zijn team.