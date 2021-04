Klimmer van Jumbo-Visma start met ambitie in de Giro: "Een plaats in de top vijf van het algemeen klassement is realistisch"

Met een achtste plaats in het algemeen klassement van de Giro in 2018 en een tiende plaats in het algemeen klassement van de Vuelta in 2016 heeft George Bennett in het verleden al laten zien tot wat hij in staat is als klassementsrenner.

Dit jaar start George Bennett in de Ronde van Italië en de renner van Jumbo-Visma is ambitieus. Hij vertelde het in een interview bij Cyclingnews. "Ik wil zien hoe ver ik kan eindigen in het klassement en dat is alles waar ik op dit moment aan denk", legde de Nieuw-Zeelander uit.

Toch ziet Bennett uiteraard heel wat concurrentie. "Het is moeilijk om er een getal op te plakken, want ik keek naar de startlijst en er zijn heel wat sterke kandidaten. Het is een gekke startlijst geworden en natuurlijk heb je een paar opvallende kandidaten zoals Simon Yates, Egan Bernal en misschien Mikel Landa, maar dan heb je een groep van tien tot vijftien jongens met onder meer Hugh Carthy, Alexandr Vlasov, Dan Martin en Pavel Sivakov die vierde kunnen worden. Ik zou daar mijn naam waarschijnlijk ook nog wel bij gooien."

Zelf hoopt Bennett op een plaats in de top 5. "Je wilt vooraan op die lijst staan, dus een top vijf is realistisch, dat is een mooi resultaat. Het is echter moeilijk om er voorlopig een stempel op te plakken, want in Catalonië viel ik uit en in Parijs-Nice moest ik Roglic helpen, dus ik weet niet waar ik sta in vergelijking met die andere renners", aldus Bennett.