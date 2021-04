Opsteker voor familie Planckaert na zware dagen: "Het wordt een hevige rit"

Eindelijk een opsteker vanuit de familie Planckaert na toch wel een aantal moeilijke dagen. "Het wordt een hevige rit."

Junior Planckaert was vorige week aan het motorcrossen in de tuin, maar viel daarbij lelijk en liep een breuk in het scheenbeen op en gescheurde ligamenten.

Nog heel wat pijn

Woensdag werd hij terug naar huis gebracht. "Al heeft hij nog heel wat pijn", klinkt het in Het Nieuwsblad bij monde van productiehuis Vincent TV.

"Het wordt een hevige rit, maar ik zet alles op alles om zo snel mogelijk opnieuw achter het stuur te zitten en gas te geven in het leven", aldus Junior Planckaert zelf. De revalidatie is alvast begonnen, we wensen hem er veel succes bij.