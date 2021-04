Patrick Lefevere maakt zich druk in coronabeleid: "Een grap" en "Nog eens kunnen genieten van efficiëntie van Belgische staat"

Patrick Lefevere zit momenteel in quarantaine. "Ik zit vast in de bureaucratie van het systeem", aldus de sterke man van Deceuninck - Quick-Step.

Patrick Lefevere zal pas de dag voor de Giro d'Italia naar Italië kunnen afreizen, nadat hij in quarantaine zit na een kort reisje naar Genève.

"Ik heb nog eens kunnen genieten van de efficiëntie van de Belgische staat ... Tijdens de autorit op terugweg van Genève begon het al: drie telefoons, vier mails en zes sms'en van de vrienden van de contact tracing, die allemaal los van elkaar hun job aan het doen waren", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Grap?

"Ik lees dat er bij buitenlandse verplaatsingen gechipoteerd wordt bij het leven, maar in de koers nemen we corona wél nog serieus. Ik had mijn huiswerk vooraf gedaan, maar mijn fout was dat ik het Passenger Locator Form heb ingevuld."

"Dat had niet eens gehoefd voor een reis van minder dan 48 uur. Maar goed: tien dagen quarantaine dus. Een grap, want nu zit ik vast in de bureaucratie van het systeem. Ze kunnen het met terugwerkende kracht niet ongedaan maken ..."