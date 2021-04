Van Avermaet had enkele vestimentaire tips voor de UCI: "Mag zichtbaarder"

Er is nog altijd niets mee gebeurd, maar al in 2020 had uittredend Olympisch kampioen Greg Van Avermaet een aantal vestimentaire tips voor de UCI. Een goed idee of niet? Zegt u het maar ...

“Mocht ik het bij de UCI voor het zeggen hebben, dan zou ik de wereldbekertrui nieuw leven inblazen”, aldus Greg Van Avermaet toen in Het Nieuwsblad. “Ik vind dat de toeschouwers en kijkers de leider in de WorldTour beter mogen herkennen. En die trui verandert genoeg van eigenaar om het spannend te maken.” Vaste rugnummers Bovendien zou Van Avermaet ook graag werken met vaste rugnummers: “Op basis van de World Tour-ranking van het vorige jaar. Dat zouden zo’n 500 nummers zijn, maar mij totaal niet storen en marketinggewijs zie ik zeker het nut.” “Nu is het elke koers een ander rugnummer opspelden, vaak een papiertje van bedenkelijke kwaliteit dat wappert in de wind. Dat heeft geen enkele uitstraling. Een vast nummer met de naam van de renner achteraan op de wielertrui zoals in het voetbal.”

