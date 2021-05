Thomas houdt geen zware blessure over aan bizarre valpartij: "Had geen gevoel in handen"

Het was een bizarre aankomst in de Ronde van Romandië. Na een loodzware bergetappe in de gietende regen, kwam Geraint Thomas in de slotmeters ten val.

Als Thomas in dezelfde tijd eindigde als Michael Woods, wat normaal gezien ook zou gebeuren, was hij de nieuwe leider in Romandië. Maar de Brit schoof uit met zijn hand en kwam ten val met nog 100 meter te gaan.

Uit de beelden kunnen we opmaken dat Thomas nog wou schakelen maar toen leek uit te glijden met zijn hand. Bij Cyclingpro vertelt hij het relaas van de val.

"Het was een enorm koude dag en ik had geen gevoel meer in mijn handen. Na het schakelen verloor ik de controle over mijn stuur. Het is erg frustrerend om zo tijd te verliezen na een zware dag. Ik wilde heel graag winnen, dat dit gebeurt is enorm vervelend. Nu ga ik een douche nemen en hopelijk kan ik dan naar morgen kijken", klinkt het.

De Ronde van Romandië eindigt met een tijdrit van 16 kilometer. De Brit van Ineos moet daarin 11 seconden goed maken op Michael Woods.