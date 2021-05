Colombiaan aan het feest in Ronde van Rwanda, Alfdan De Decker eerste Belg op negende plaats

Vandaag stond in de Ronde van Rwanda de eerste etappe op het programma. Het eindigde op een massasprint en daarin was de Colombiaan Brayan Sánchez de snelste. Alfdan De Decker was de eerste Belg op de negende plaats.

Brayan Sánchez heeft de eerste etappe van de Ronde van Rwanda op zijn naam gezet. De Colombiaan van Team Medellin haalde het voor de Amerikaan Alex Hoehn en zijn landgenoot Weimar Alfonso Roldán. Ook Alfdan De Decker liet zich zien in de massasprint, want onze landgenoot, die uitkomt voor Tarteletto - Isorex, eindigde op de negende plaats. Brayan Sánchez is uiteraard ook de eerste leider.