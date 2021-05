Duo van Tarteletto-Isorex in vroege vlucht maar vijfde rit in Rwanda draait uit op sprint en weer een zege voor Boileau

De mannen van Tarteletto-Isorex maken er het beste van in de Ronde van Rwanda. Na de zesde plek voor Teugels in rit vier gingen Goeman en Van Breussegem een dag later in de aanval. Tevergeefs weliswaar. Het werd een sprint en daarin was Boileau eens te meer de snelste.

Vier renners gingen in de vroege vlucht in de etappe naar Kigali. Met Goeman en Van Breussegem had Tareletteo-Isorex een duo voorin. Ook Holler en Mohd Zariff gingen mee in de aanval. Dit kwartet had na 85 kilometer bijna twee en een halve minuut bij mekaar gereden.

De voorsprong van de vier bleef verrassend lang rond die twee en een halve minuut schommelen, ondanks het werk van Israel Start-Up Nation en Total Direct Energie in het peloton. In de slotkilometers daalde het verschil dan toch en gingen drie renners in de tegenaanval.

OOK HOLLER HAALT HET NIET

Het liep na deze aanvalspogingen toch weer grotendeels samen, maar één vroege vluchter had nog de energie om er alleen vandoor te gaan. Met vier kilometer te gaan had de Duitser nog meer dan een minuut. Het peloton viel hem toch nog op de nek. Sprinten dus en dat doet Alan Boileau in deze Ronde van Rwanda het best: de Fransman spurtte al naar zijn derde zege.