Ex-renner van Quick.Step heeft rekening te vereffenen en plaatst ook Evenepoel bij favorieten

Op deze dag van vele persconferenties is ook een voormalige Quick Stepper al aan het woord gekomen in de persoon van Daniel Martin. Wanneer die nadenkt over de mogelijke favorieten voor deze Giro, sluit hij ook Remco Evenepoel niet uit.

Iedereen wil natuurlijk zijn lijstje met kanshebbers op de eindzege klaar hebben en ook de renners mogen dus zeggen aan wie ze denken. "Ik vind het dit jaar tricky om het over favorieten te hebben. We zagen een hele sterke Simon Yates in de Ronde van de Alpen, maar ik denk ook aan Egan Bernal, Remco Evenepoel en Mikel Landa. Zij hebben de laatste weken niet meer gekoerst. We weten dus niet echt hoe ver zij juist staan."

DE ECHTE MARTIN

Martin rekent dus op een brede top van klassementsrenners die voor vuurwerk moet zorgen. "Ik denk dat veel sterke mannen er een agressieve koers van willen maken." En wat mogen we van Martin zelf verwachten? "Ik heb dit seizoen al een aantal tegenslagen gekend, maar mijn conditie wordt steeds beter. Ik moet de echte Dan Martin dus nog laten zien."

In de Giro hebben ze die overigens nog nooit echt gezien. Het is pas de derde deelname van de ondertussen toch 34-jarige Martin. "Het was mijn tweede grote ronde ooit toen ik meedeed in 2010. Ook in 2014 ging het niet helemaal naar wens. Ik heb echt een rekening te verefennen met de Giro."