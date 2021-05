Grote favoriet gaat Remco Evenepoel goed in de gaten houden: "Ik zou hem nooit afschrijven"

Als zelfs de topfavorieten voor de Giro rekening houden met een sterke Remco Evenepoel, dan weet je wel welke status de klasbak van Deceuninck-Quick.Step inmiddels verworven heeft in het peloton. Simon Yates schrijft hem zeker niet af.

Evenepoel heeft ellenlange maanden niet kunnen koersen na zijn val in de Ronde van Lombardije en keert nu terug in de Giro. Verre van evident. Kan hij dan meedoen voor het klassement? "Ik zou hem nooit afschrijven", zegt Simon Yates over Evenepoel. "Vorig jaar heeft hij het uitstekend gedaan, voor hij zijn blessure opliep. Hij is één van die nieuwe talenten. Hij is vooraf niet uitgeteld. Ik ga hem goed in de gaten houden."

Komende van Yates wilt dat iets zeggen, want na zijn imponerende eindzege in de Ronde van de Alpen is de Brit één van de topfavorieten. "De Ronde van de Alpen en de Giro zijn wel twee verschillende koersen", blijft Yates nuchter. "In de Giro zijn het lange en uitdagende ritten. Ik ga het nemen zoals het komt. We moeten kalm en voorzichtig zijn en alert zijn in elke rit. Het is een cliché, maar ik neem het dag per dag."

GELEERD VAN GIRO 2018

Wielerkrant vroeg hem of ervaringen uit het verleden hem dit jaar kunnen helpen. "Het is moeilijk te zeggen. De laatste paar jaar werd het steeds beslist in de tweede en derde week. Dat weet ik uit persoonlijke ervaring", verwijst Yates naar de Giro van 2018, toen hij twee weken domineerde, maar in de slotweek de man met de hamer tegenkwam. "We moeten begrijpen dat het drie weken duurt en niet één week."

Sowieso zal het wel helpen dat hij inmiddels een paar jaartjes extra meedraait. "Ik word ouder en krijg dus meer ervaring. We evolueren ook als ploeg. In vergelijking met andere ploegen mikken we nog niet zolang op de Giro." Wat denkt hij dat de concurrentie waard is? "Sommigen hebben recent gekoerst, anderen niet. We zullen in de proloog al iets te weten komen."