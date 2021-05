João Almeida voorlopig kopman bij Deceuninck-Quick.Step: "Samenwerking met Remco zal goed verlopen"

Als je veertien dagen die roze trui hebt gedragen, smaakt dat naar meer. João Almeida is ook kopman bij Deceuninck-Quick.Step bij aanvang van de Giro van 2021. Voorlopig, want je weet nooit dat Evenepoel straks toch ijzersterk voor de dag komt.

Gaat het voor Almeida moeilijk zijn om zijn glansprestatie uit 2020 te herhalen? "Het zal zeker ingewikkeld zijn, want er is een sterk deelnemersveld", is de Portugees op zijn hoede. "Het zal belangrijk zijn om energie te sparen, anders kom je die tekort op het einde. In de vorige koersen zoals in Catalonië voelde ik al dat er meer naar mij gekeken wordt."

Dat is een bijkomende factor. "Vroeger was ik nog niet bekend en moest ik zelf ook ontdekken wat ik waard was in een koers van drie weken. Vorig jaar was alles een verrassing. Uiteindelijk zijn het wel de benen die spreken. Aan vorig jaar hou ik alleen maar goede herinneringen over. Die ga ik nooit vergeten."

MINDSET BELANGRIJK

Nu focussen maar op de editie van dit jaar. Wat gaat het verschil maken? "Meedoen in een grote ronde is mentaal heel zwaar. De mindset is het belangrijkste." Heeft Almeida er een goed oog in? "Ik zit nooit vol vertrouwen voor aanvang van een wedstrijd. Ik zou dus niet zeggen dat het wat dat betreft top zit, maar ik heb wel vertrouwen in de voorbereiding die ik gedaan heb. Ik heb een paar ritten aangeduid."

© photonews

Uitkijken ook hoe het gaat werken als Almeida en Evenepoel allebei goed voor de dag komen in de bergen. "De samenwerking met Remco zal goed verlopen. We hebben vorig jaar goed samengewerkt in de Ronde van de Algarve en de Ronde van Burgos. We hebben ook al terug samen getraind en zitten op dezelfde golflengte."

AL PROFESSIONELE WERKING OP JONGE LEEFTIJD

Ook interessant is om te zien of er weer jonge talenten een extra stap zetten in deze Giro. Tegenwoordig groeien de echte kleppers op jonge leeftijd al door naar de wereldtop. "Iedereen werkt heel professioneel, ook al op je zeventiende of achttiende. De junioren trainen als profs en doen ook opofferingen om de doelen te behalen. Dat is de belangrijkste reden."