Opvolger gevonden voor Van der Poel: tijd meermaals verbeterd in Container Cup, Declerq dit jaar beste renner

Herinnert u nog hoe Mathieu van der Poel en Wout van Aert vorig jaar in de Container Cup het beste van zichzelf gaven? Van der Poel was zelfs de atleet die het over het hele seizoen het beste deed. Met roeier Ward Lemmelijn is nu de opvolger van Van der Poel bekend.

'De Container Cup' is het programma van Play4 waarin sporters aan verschillende fysieke nummers onderworpen worden. Van der Poel was in het eerste seizoen de beste met een eindtijd van 8'50"02. Een jaar later is dat nog altijd een hele fraaie tijd, al werd die in het tweede seizoen wel drie keer verbeterd. De volledige top drie doet dus nog beter dan Van der Poel en bestaat uit Ward Lemmelijn, Marten Van Riel en Jorre Verstraeten. Lemmelijn is dus een roeier, Van Riel is triatleet en Verstraeten judoka. Lemmelijn kroonde zich tot winnaar met een eindtijd van 7'59"82 en ging als enige onder de 8 minuten. DECLERCQ SNELLER DAN PHILIPSEN De beste wielrenner dit jaar is Tim Declercq. Er deden er ook maar twee mee: hij en Jasper Philipsen. Declercq eindigde in de totaalstand op de negende plaats met een tijd van 9'36"76.