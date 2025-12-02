Stevig aan de bak: Philipsen doet boekje open over trainingen met Van der Poel

Jasper Philipsen richt zich in het eerste deel van het seizoen op de klassiekers. En dus stoomt hij zich klaar samen met Mathieu van der Poel in Spanje met stevige trainingen.

Met een derde plaats in de Omloop Nieuwsblad en winst in Kuurne-Brussel-Kuurne begon Jasper Philipsen afgelopen seizoen goed aan het voorjaar. Twee keer behaalde hij dat resultaat wel in de massasprint.

En dat terwijl die sprints voor Philipsen in het voorjaar minder belangrijk zijn. Zo won hij dit jaar pas in de Baloise Belgium Tour zijn eerste ritzege in een rittenkoers in de tweede etappe, op 19 juni.

Philipsen over trainen met Van der Poel in Spanje

In de winter focust Philipsen vooral op de klassiekers en traint hij vaak samen met Mathieu van der Poel. "Er zijn een paar andere accenten, maar qua duur en intensiteit is dat wel gelijk", zegt Philipsen daarover bij Café Koers.

Voor 95% zijn de trainingen van Van der Poel en Philipsen gelijk aan elkaar. In Spanje is het volgens Philipsen ook makkelijk om veel te trainen, door het goede weer en omdat er ook altijd goed gezelschap is.

Philipsen raakt ook er ook erg gemotiveerd van om samen te trainen. "Soms gaat het dan tegen elkaar op. De ene begint een half wiel voor te rijden, de andere doet mee en voor je het weet, zit het spel op de wagen en zijn we aan het ronddraaien. Geweldig."