EK veldrijden opnieuw in Nederland en op een plek waar Van der Poel al won op de weg

Voor het tweede jaar op rij zal het Europees Kampioenschap veldrijden in Nederland doorgaan. Dat is deze middag bekendgemaakt. Het EK zal zich circuleren rond de VAM-berg in Drenthe. Vorig jaar ging het EK door in Rosmalen.

De plaats van het gebeuren kan misschien ook Mathieu van der Poel over de streep trekken om zeker mee te doen. Van der Poel pakte op de VAM-berg in 2020 zijn tweede Nederlandse titel op de weg. Nu gaat die helling dus het decor worden voor een kampioenschap in het veld. AFSPRAAK BEGIN NOVEMBER De interesse om het EK veldrijden op de VAM-berg te organiseren was er al een tijdje. Nu is het ook officieel dat het EK daar zal doorgaan. Op zaterdag 6 november strijden de elite dames, de U23 bij de mannen en de meisjes junioren voor de Europese titel. Zondag 7 novmeber is het dan het EK voor de elite heren, de U23 bij de mannen en de jongens junioren. De huidige Europese kampioenen in het veldrijden zijn Eli Iserbyt bij de mannen en Ceylin del Carmen Alvarado. Beiden wonnen dus vorig jaar in Rosmalen.