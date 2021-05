Elia Viviani komt ook met felicitaties voor Merlier en erkent eigen fout

Elia Viviani spurtte naar een dichte ereplaats in Novara en kon dus zien hoe goed Merlier wel was. De Italiaan kwam achteraf met welgemeende felicitaties. Ook erkende hij dat hij niet alles in de massasprint perfect gedaan had.

Sinds zijn overstap van Deceuninck-Quick.Step naar Cofidis heeft Viviani het niet altijd gemakkelijk gehad. Bij de eerste massasprint in de Giro deed hij dus wel mee voor de prijzen. Viviani werd derde. "We hebben collectief heel goed werk verricht. Mijn broer Attilio en Simone Consonni waren zeer sterk en hebben het plan uit de ploegbespreking perfect gevolgd."

Aan de finish verliep niet alles vlekkeloos. "In de sprint zat ik in het wiel van Molano. Dat was een fout van mij. Hij verloor snelheid en liet me geen vrije baan. Ik zat dus ingesloten en Tim Merlier was vertrokken. Tim maakte er een heel goede sprint van, ik moet hem feliciteren."

MIKKEN OP RIT VAN WOENSDAG

Over zijn eigen vorm in het begin van deze Giro heerst er enkel tevredenheid bij de Italiaan. "Het blijft een goede zaak dat ik op dit niveau ben." In de rit van dinsdag verwacht hij niet meteen kans te maken. "We weten dat de finale moeilijk zal zijn, maar we kijken al uit naar de volgende sprint van woensdag, waarin we opnieuw het beste van onszelf moeten geven."