Nog één overtreding en klassementsrenner van Quick-Step krijgt minuut straftijd

‘Bidonstraffen’ is een gevaarlijk iets voor een wielrenner. Er zijn bepaalde zones waar renners hun drinkbus mogen weggooien, en zones waar dat niet mag. Als een renner zijn drinkbus weggooit in zo een zone waar het niet mag, kan de straf heel zwaar zijn. Vraag dat maar aan Michael Schär, die een uitsluiting kreeg in de Ronde van Vlaanderen. Ook Joao Almeida kreeg een bidonstraf. Hij kwam weg met een boete van 450 euro en verloor UCI-punten op de wereldranglijst. Een verwaarloosbare straf, op dit moment althans. Als Almeida nog eens zijn drinkbus weggooit in een zone waar het niet mag, krijgt hij een minuut tijdstraf. En een minuut extra in het klassement, kan de Portugese klassementsrenner van Quick-Step missen als kiespijn.