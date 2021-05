Quinten Hermans krijgt lof nadat hij virtueel in het roze reed: "Op schitterende manier kansen opgeofferd"

Quinten Hermans had aangekondigd dat hij in de Giro enkele ritten zou uitkiezen. De vierde rit was daar dus één van, weten we nu. Hermans toonde zich bedrijvig bij het tot stand brengen van de ontsnapping en reed zelfs even virtueel in het roze.

"Op voorhand was afgesproken dat we met Rein Taaramäe en Quinten Hermans wilden meeschuiven met een grote kopgroep", legt sportdirecteur Valerio Piva uit. Uiteindelijk was het Quinten zelf die van bij de start het vuur aan de lont stak. Rein was zeer attent en sloot iets verderop aan." 2 PIONNEN IN KOPGROEP Dat was wel een situatie waar ze bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux tevreden over konden zijn. "Zo hadden we twee pionnen in die kopgroep van 25. Met nog meer dan zeventig kilometer te gaan, kon ons tweetal zich niet meer bedwingen. Dat was vroeg maar als je sterk bent, wil je dat altijd graag tonen." Het was uiteindelijk de ploegmaat van Hermans die het langst voorop zou blijven. "Onderweg werd duidelijk dat Rein de betere was van de twee en dan heeft Quinten op een schitterende manier zijn kansen opgeofferd."