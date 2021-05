Disciplinaire commissie van UCI schorst Nacer Bouhanni voor twee maanden

Nacer Bouhanni heeft al veel langer de reputatie een gevaarlijke sprinter te zijn. Twee maanden schorsing zal hij moeten uitzitten voor het meest recente incident. Dat heeft de disciplinaire commissie van de UCI bepaald. Een sanctie die kan tellen.

Het incident vond plaats in de Franse eendagkoers Cholet-Pays de la Loire. In volle sprint duwde Bouhanni de Brit Jake Stewart tegen de dranghekken. Bouhanni werd gediskwalificeerd en kreeg nadien overigens haatberichten over zich heen vanwege zijn actie.

De disciplinaire commissie van de UCI stelde nog een onderzoek in en is dus tot een verdict gekomen: twee maanden schorsing voor Bouhanni. Het is uitzonderlijk dat een renner zo lang geschorst wordt - het extreme ongeval met Groenewegen en Jakobsen in Polen uitgezonderd. Daarvoor werd Groenewegen voor negen maanden geschorst.

EINDE SCHORSING OP 7 JUNI

Het is een maatregel met terugwerkende kracht, wat betekent dat de schorsing van Bouhanni afloopt op 7 juni. Zijn ploeg Arkéa-Samsic heeft al laten weten de beslissing van de disciplinaire commissie te aanvaarden.