Caleb Ewan zag indrukwekkende De Buyst en moCaleb Ewan zag indrukwekkende De Buyst en moet door situatie in puntenklassement plots nadenken over exitet door situatie in puntenklassement plots nadenken over exit

Voor de tweede massasprint op rij stak Caleb Ewan er bovenuit in de sprint. Met dank ook echt wel aan zijn ploeg, zeker door dat knikje in de laatste twee kilometer. Jasper De Buyst in het bijzonder deed daar fenomenaal werk. Plots komt Ewan ook op kop in het puntenklassement.

"Het was een heel lastige sprint, het deed pijn. We waren quasi aan het sprinten van voor de laatste bocht voor de helling. Ik zei tegen de ploegmaats: als jullie me vooraan krijgen aan de voet, kan ik mijn eigen weg vinden. We moesten daar bij de eerste vijf zitten. Ik wist dat het te moeilijk was om op te schuiven eens we daar waren. Dan zit je dood als je aan de sprint moet beginnen", redeneerde de ritwinnaar.

VERTROUWEN

Gelukkig kon Ewan in deze rit dus rekenen op een uitstekende ploeg. "Jasper De Buyst ging vol van aan de voet van de helling tot in de laatste kilometer. Dat was superindrukwekkend. Hij deed het op een manier zodat ik ook nog iets overhield. Ik zat altijd waar ik moest zitten. Als ik in zo'n situatie in een goede positie zit, heb ik er wel vertrouwen in."

Meer dan terecht ook. Zelfs een verrassingsaanval van Gaviria kon het feest niet verbrodden. "Ik had eigenlijk voorspeld dat Gaviria zou aanvallen. Ik dacht dat hij zou aanvallen op de helling. Toen hij aanviel, ging ik nog niet zo snel. Ik wilde een gaatje laten en dan met 200 meter te gaan ging ik er voor."

GESCHIEDENIS SCHRIJVEN

Ewan schrijft met 11 ritzeges in grote ronden steeds meer geschiedenis. Hoeveel wil hij er zo nog behalen? "Ik plak er nooit een cijfer op. Als je me vertelde toen ik prof werd dat ik elf ritzeges zou winnen in grote ronde, zou ik je waarschijnlijk niet geloofd hebben. Ik ben blij met hoe mijn carrière verloopt. Ik hoop altijd op meer. Hopelijk is dit nog maar het begin. Indien niet, dan ben ik blij met wat ik al heb."

Het plan leek om de Giro vroegtijdig te verlaten. Gaat hij dat ook doen nu hij in de puntentrui komt te staan? "Misschien, ik weet het niet. Het is de eerste keer dat ik de puntentrui draag in een grote ronde. Het is een grote eer om te maglia ciclamino te dragen. Ik ga 'm zo lang mogelijk houden. Er komen een paar zware bergetappes aan. Het zal leuk zijn om de trui te dragen op dagen waarop er geen stress is voor de sprinters."