Dumoulin heeft nog niet gekoerst dit jaar maar mag meteen naar Olympische Spelen

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat Tom Dumoulin in de Ronde van Zwitserland. De Nederlander heeft ook meteen een groot doel gekregen voor augustus.

Want zonddr koersdagen te verzamelen voor 2021 gaat Tom Dumoulin mee naar de Olympische Spelen in Tokyo. Bondscoach Koos Moerenhout selecteerde ook nog Bauke Mollema, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en Youri Havik.

Dumoulin zal meteen de tijdrit- en de wegrit combineren. In die tijdrit is hij een te duchten concurrent voor Wout van Aert en Remco Evenepoel. In de wegrit is Dumoulin ook niet kansloos. Op het WK in Innsbruck van 2018, gewonnen door Valverde, zat Dumoulin mee in de kpgroep en werd hij 4e.

Geen Mathieu van der Poel op de weg, hij doet mee aan het mountainbiken in Tokyo. Wie naast Evenepoel en Van Aert nog geselecteerd is voor Tokyo, maakte bondscoach Vanthourenhout nog niet bekend.