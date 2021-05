Geen Sam Bennett? Geen probleem voor Lefevere: "Ik hoef de transfermarkt voorlopig niet op"

Na het verlengen van de contracten van Alaphilippe en Evenepoel, hebben goudhaantjes Almeida en Bennett hun vertrek aangekondigd bij Deceuninck-Quick.Step. Ploegleider Patrick Lefevere maakt zich alleszins geen zorgen.

De carrousel van transfers en contracten, het is iets wat Patrick Lefevere gewoon is geworden. De doorwinterde ploegleider reist dinsdag af naar de Giro maar zal geen ronde van de makelaars doen. "Ik heb hen nu niet nodig", vertelt hij in zijn wekelijkse column van Het Nieuwsblad.

"Ik heb geenenkele renner van een ander team een voorstel gedaan Bennett liet me telefonische zijn vertrek weten, maar ik ga niet halsoverkop op zoek naar een nieuwe sprinter. Cavendish betaalde uit eigen zak een stage en haalt betere waarden dan in Turkije en ik verwacht dat Jakobsen opnieuw zijn beste niveau zal vinden. Ik zie weinig betere renners rondrijden dan de renners die ik al heb, moet ik dan de transfermarkt op?", stelt Lefevere.

Deceuninck-Quick.Step is alleszins een ferme ommezwaai aan het maken ten dienste van Remco Evenepoel. Masnade bewees in de Girro al dat hij heel belanrijk kan zijn. Nu moeten er nog meer klimknechten aangesproken worden, zeker na het vertrek van Almeida.