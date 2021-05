Lastige zaterdag in Apennijnen: Roze Remco of kraait vlucht van de dag victorie?

Het parcours van 170 kilometer lijkt uitstekend voor gretige vluchters. Het parcours is de hele dag golvend en na 120 kilometer moeten de renners over de Bocca Della Selva, een klim van tweede categorie aan 5% die maar liefst 19,5 kilometer lang is.

Van de top moeten de renners zo'n 40 kilometer dalen om dan te beginnen aan de laatste kilometers van de dag, die ook hellend zijn.De laatste 3,5 kilometer gaat naar boven aan een gemiddelde van 7%.

🇮🇹 Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro



A day in the Apennines starts with straight roads until Campobasso, after which it reaches the Matese Mountains and 20km of the Bocca della Selva. The parcours has a sharp kick the finish.



📍 Foggia ➡️ Guardia Sanframondi

🚩 Start 12:40

🏁 Finish ca. 17:15

🛣️ 170km pic.twitter.com/LWPkaiFFm3