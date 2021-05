Lotto-Soudal trekt met ijzersterke line-up naar Tro Bro Léon

De Tro Bro Léon heeft dan misschien niet de UCI-ranking zoals een WorldTour-koers maar de Franse klassieker is er wel eentje om duimen en vingers bij af te likken. De renners moeten zo'n 26 grindstroken verwerken en krijgen ook nog eens enkele heuvelzones voor de kiezen.

Alpecin-Fenix neemt Guillaume Van Keirsbulck mee, goed voor de eerste race van het jaar door de opgeviste renner. Bij Lotto-Soudal nemen ze met John Degenkolb en Philippe Gilbert twee kopmannen mee. Bovendien is met Tosh van der Sande ook de renner mee die de eer van de ploeg hoog hield het afgelopen voorjaar.

Ook Florian Vermeersch krijgt een parcours op zijn maat in het noordwesten van Frankrijk. Verder gaan ook nog Grignard, Holmes en Sweeny mee voor de Belgische formatie.

Oh just how excited we are to discover and race the @trobroleon tomorrow, characterised by its many farm tracks or so-called 'ribinou' 🤩



